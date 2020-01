Dopage : Laurence Vincent Lapointe blanchie

La Fédération internationale de canoë (ICF) juge que l’athlète ne mérite pas de sanction et lève automatiquement la suspension provisoire qui lui avait été imposée le 13 août 2019, après un test positif au ligandrol.

« Après avoir étudié les éléments de preuve scientifique fournis par l’équipe juridique de Mme Vincent Lapointe, et compte tenu de l’infime quantité de ligandrol relevée dans l’échantillon de l’athlète, l’ICF reconnaît que Mme Vincent Lapointe n’a pas sciemment consommé cette substance illégale », écrit la fédération dans son communiqué.

L’athlète de 27 ans de Trois-Rivières a donc le feu vert pour s’entraîner avec l’équipe nationale et retourner à la compétition.

Elle peut maintenant se concentrer sur l’obtention de sa qualification en prévision des Jeux de Tokyo, où le canoë féminin fera son entrée au programme olympique.

À lire aussi : [PODIUM] Laurence Vincent Lapointe - Prouver mon innocence

Vincent Lapointe était passible d’une suspension de quatre ans.

Dans sa défense auprès de l'ICF en décembre, la multiple championne du monde a plaidé avoir été contaminée par son conjoint de l’époque.

La Fédération internationale s'est rendue à ses arguments et la blanchit en vertu de l'article 10.4 du Code mondial antidopage : « Lorsque le sportif ou l’autre personne établit dans un cas particulier l’absence de faute ou de négligence de sa part, la période de suspension normalement applicable sera éliminée ».

« Toute l’équipe appuie Laurence et son engagement inébranlable en faveur d’un sport propre, a déclaré Graham Barton, directeur technique de Canoë Kayak Canada, dans un communiqué. Nous sommes très heureux de l’accueillir à nouveau à l’entraînement, sachant qu’elle contribuera grandement aux succès de notre équipe à Tokyo, où le canoë féminin fera une première apparition historique au sein du programme olympique. »

Laurence Vincent Lapointe et son avocat, Me Adam Klevinas, feront le point en matinée à Trois-Rivières et en après-midi à Montréal.