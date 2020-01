Raptors et Spurs se recueillent, Siakam mène Toronto à la victoire

« Tu penses à sa famille et à ses amis, et à ce qu'ils vivent. Tu veux seulement retourner à la maison et embrasser tes enfants et femme. Le reste n'a pas d'importance », a déclaré après la rencontre Marc Gasol, dont le frère Pau a longtemps été un coéquipier de Bryant.

Les Spurs ont tenu un moment de silence avant la rencontre. Les adjoints Becky Hammon et Tim Duncan ainsi que le garde Lonnie Walker IV ont été très émotifs. Hammon et Walker ont essuyé quelques larmes alors que Duncan avait ses mains au visage.

« Tout le monde était très émotif à propos de la tragédie, a dit l'entraîneur-chef des Spurs Greg Popovich, qui a souvent croisé le fer avec les Lakers en éliminatoires. Nous savons tous quel grand joueur il était, mais au-delà du joueur, il était un compétiteur inégalé. »

Au début du match, après le coup d'envoi de la rencontre Fred VanVleet a gardé le ballon dans ses mains pendant 24 secondes, l'entièreté du cadran qui a fini par sonner, annonçant un changement de possession. Dejounte Murray a fait la même chose pour les Spurs, pendant que les « Kobe! Kobe! » retentissaient dans l'aréna de San Antonio.

Pascal Siakam a ensuite réalisé une performance qui aurait normalement retenu toute l'attention en inscrivant 25 points au premier quart, un record de la franchise.

Il a finalement marqué 35 points alors que Kyle Lowry en a ajouté 16 pour les Raptors, qui ont remporté un septième match de suite.

DeMar DeRozan et Derrick White ont été les meneurs en attaque pour les Spurs grâce à une récolte de 14 points chacun.