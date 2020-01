Des Raptors à Shaquille O'Neal, le monde du sport pleure Kobe Bryant

La nouvelle n'avait été annoncée depuis à peine une heure quand le match entre les Raptors de Toronto et les Spurs s'est amorcé à San Antonio.

Les deux équipes ont chacune laissé filer les premières 24 secondes de leur horloge afin d'honorer celui qui a porté ce numéro pendant la deuxième partie de sa carrière.

Son ancien coéquipier avec les Lakers, Shaquille O'Neal, avec lequel il a eu une relation houleuse hors du terrain malgré leurs trois titres en 2000, 2001, 2002, a écrit qu'il n'y avait « pas de mots pour décrire la douleur de perdre ma nièce Gigi (Gianna, fille de Kobe Bryant, NDLR) et mon frère Kobe Bryant. Je t'aime et tu me manqueras. »

Le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, aussi une ancienne grande vedette des Lakers, a offert ses réflexions sur Bryant, qu'il raconte avoir rencontré pour la première fois quand il était encore enfant.

« Il a inspiré toute une génération de joueurs de basketball, mais je vais toujours me rappeler l'homme qu'il était plutôt que l'athlète », a-t-il écrit.

Affecté par la mort de Bryant dont il était proche, le joueur vedette des Nets de Brooklyn Kyrie Irving a décidé de ne pas prendre part au match qui devait opposer son équipe dimanche soir aux Knicks de New York.

« J'aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi, a pour sa part écrit Michael Jordan, considéré comme le meilleur joueur de l'histoire de la NBA, dans un communiqué. Nous parlions souvent et je vais m'ennuyer beaucoup de ces conversations. Il était un compétiteur féroce, un des grands de ce jeu et une force créatrice. »

« Seize équipes sont en lice aujourd'hui, tous leurs joueurs ont grandi en rêvant de devenir un jour comme lui, ou comme Michael Jordan avant lui. On parle de cette génération de joueurs marqués par cette icône qui semble être partie trop tôt. C'est difficile », a estimé l'ancien entraîneur Stan Van Gundy sur la chaîne officielle de la NBA.

De nombreux sportifs hors du monde du basketball ont également souligné la mort de Bryant, dont Neymar, qui lui a dédié son but du match du Paris Saint-Germain.

« (Mon épouse) Janet et moi n'avons pas les mots pour décrire le choc et la tristesse que nous ressentons après la mort accidentelle de Kobe Bryant. Prières pour sa famille et lui », a également écrit le meilleur joueur de hockey de l'histoire, Wayne Gretzky.

L'ex-président américain Barack Obama, grand amateur du basketball, a également offert ses sympathies de même que l'actuel président Donald Trump.