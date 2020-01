Kobe Bryant meurt dans un accident d'hélicoptère

Quatre autres personnes se trouvaient à bord de l'hélicoptère privé. Le comté de Los Angeles a annoncé qu'il n'y avait aucun survivant. La ville de Calabasas a également révélé que Bryant, 41 ans, faisait partie des victimes. Les Lakers lui ont également rendu hommage sur leurs réseaux sociaux.

L'écrasement de l'appareil a eu lieu vers 10 h, heure du Pacifique. L'hélicoptère, un Sikorsky S-76, s'est embrasé à la suite de l'accident et a provoqué un feu de broussailles qui a compliqué la tâche des pompiers et du personnel d'urgence de s'approcher de l'appareil en flammes.

Gagnant de cinq titres de la NBA avec les Lakers (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010), Bryant a été choisi joueur par excellence de la ligue en 2008 et deux fois celui de la finale (2009 et 2010). Il aussi été sacré deux fois champion olympique avec l'équipe américaine, en 2008 et en 2012.

Impitoyable sur le terrain, mais immensément charismatique au dehors, héritier désigné en ce sens de Michael Jordan, il a pris sa retraite en 2016 après 20 saisons dans la NBA, toutes avec les Lakers. Sa relation houleuse avec l'autre vedette des Lakers Shaquille O'Neal a été largement médiatisée et a mené au départ du centre vers le Heat de Miami en 2004.

Avec 33 643 points, Bryant est le 4e pointeur de l'histoire de la NBA, tout juste dépassé à ce titre samedi soir par LeBron James.

« Kobe était immortel offensivement du fait de son aptitude à marquer à profusion. Et me voilà ici à Philadelphie, portant le (même) maillot des Lakers. L'univers provoque parfois de ces choses... Ce n'est pas censé avoir un sens, mais voilà, cela arrive tout simplement », avait déclaré James.

Bryant avait d'ailleurs félicité la nouvelle vedette de son équipe de cœur de l'avoir rejoint et devancé dans ce qui aura été son dernier tweet.

Le 22 janvier 2006, contre les Raptors de Toronto, Bryant marquait 81 points le deuxième total de l'histoire derrière la performance de 100 points de Wilt Chamberlain, en 1962.

En décembre 2017, les deux numéros qu'il a portés avec les Lakers (8 et 24) ont été retirés dans les hauteurs du Staples Center en compagnie des autres légendes de la deuxième franchise la plus titrée du basketball. Il est le seul joueur de la NBA à avoir reçu pareil honneur.

Les deux maillots (les numéros 8 et 24) de Kobe Bryant ont été retirés par les Lakers de Los Angeles le 18 décembre 2017. Photo : The Associated Press / Chris Carlson

Son film Dear Basketball, qui met en images sa lettre d'adieu à son sport de prédilection, a remporté l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2018.

Fils d'un autre basketteur, Joe Bryant, il a grandi pendant huit années en Italie où son père poursuivait sa carrière. En 1996, il prend la décision de ne pas se diriger vers les rangs universitaires, mais il se déclare plutôt à 17 ans pour le repêchage de la NBA. Choisi en 13e position par les Hornets de Charlotte, il est immédiatement échangé aux Lakers. Il prendra deux saisons avant d'intégrer la formation partante régulière, mais à sa troisième saison, il se hisse déjà au rang de vedettes de la NBA.

Bryant a quatre enfants, toutes des filles.

Le décès de Kobe Bryant survient moins d'un mois après celui d'une autre figure emblématique de la NBA. L'ex-commissaire de la ligue, David Stern, est mort le 1er janvier 2020.

Plus de détails à venir