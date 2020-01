Un choc Kvitova-Barty en quarts de finale à Melbourne

Septième tête de série, Kvitova défait la Grecque en battant Maria Sakkari (no22) 6-7 (4/7), 6-3 et 6-2. De plus, elle a eu l'avantage 8-4 pour les bris.

Sa prochaine rivale sera la numéro un mondiale et favorite locale, Ashleigh Barty. Celle-ci s'est imposée en trois manches de 6-3, 1-6 et 6-4 face à l'Américaine Alison Riske (no 18).

Par ailleurs, Sofia Kenin (no 14) a dominé sa compatriote américaine Coco Gauff (67e mondiale) 6-7 (5/7), 6-3 et 6-0 dimanche et s'est qualifiée pour les quarts.

Après une première manche très serrée, Kenin a infligé une correction à la plus jeune joueuse du tournoi (15 ans) qui avait éliminé Venus Williams au premier tour et la tenante du titre Naomi Osaka au 3e.

Kenin affrontera Ons Jabeur (78e) pour une place dans le dernier carré. La Tunisienne a éliminé la Chinoise Wang Qiang (no 27), tombeuse de Serena Williams au troisième tour, 7-6 (7/4) et 6-1 .

En double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko ont gagné 6-2 et 6-4 devant Asia Muhammad et Sabrina Santamaria, des États-Unis.