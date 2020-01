La Division pacifique sacrée championne du tournoi des étoiles de la LNH

Le cinquième but de la soirée de Tomas Hertl a été celui de la victoire pour la Division pacifique qui a vaincu la Division atlantique 5-4 lors du tournoi des étoiles de la LNH, samedi, à Saint Louis.

L'événement était présenté selon la formule d'un tournoi trois contre trois pour la cinquième année de suite.

David Pastrnak, des Bruins de Boston, a été nommé le joueur par excellence de la rencontre.

Meilleur buteur du circuit, il a récolté un but et une passe en finale, du côté de l'Atlantique. Il avait fourni trois buts et une mention d'aide en demi-finale.

Lors des demi-finales, l'Atlantique a battu la Métropolitaine 9-5, grâce notamment à un but de Shea Weber, le seul représentant du Canadien de Montréal. La Pacifique a ensuite défait la Centrale, 10-5.

La Division pacifique a aussi prévalu en 2016 et 2018. La Métropolitaine a régné en 2017 et 2019.

Le commissaire Gary Bettman a confirmé la tenue de l'édition 2021 de l'événement à Sunrise, au domicile des Panthers de la Floride. Il a fait allusion à une « saveur internationale distincte » lors des festivités, sans toutefois donner davantage de détails.