La Canadienne Kelsey Mitchell gagne l'argent au sprint à Milton

Après avoir mis la main sur l'or au sprint par équipes la veille en compagnie de la Québécoise Lauriane Genest, Mitchell a remporté l'argent dans l'épreuve individuelle.

La cycliste de 26 ans a été battue en finale par la Néerlandaise Laurine van Riessen.

Après une longue journée de duels, Mitchell a cédé sa place à Genest pour le keirin, dimanche.

Du côté masculin, les Québécois Hugo Barrette et Joël Archambault étaient de la même vague de qualification pour commencer leur journée au keirin et ont pris les deux derniers rangs de la course.

Au repêchage, où les gagnants de chaque groupe obtiennent leur laissez-passer pour les demi-finales, Archambault et Barrette ont terminé 3es et ont finalement conclu à égalité au 17e rang.

« J'aurais espéré un meilleur résultat aujourd'hui (samedi). Je me sentais bien et le fait d'être à la maison fait en sorte qu'on veut toujours connaître nos meilleures performances », a confié Joël Archambault, qui estime avoir manqué de rythme sur son vélo.

« Je faisais de bonnes manœuvres, mais toujours avec un peu de retard ou bien en étant trop réactif », a-t-il analysé.

L’Allemand Joachim Eilers s’est emparé de l’or en ayant le dessus sur le Colombien Kevin Santiago Quintero Chavarro en finale. Rafal Sarnecki, de la Pologne, a quant à lui décroché le bronze.