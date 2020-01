X Games : Laurie Blouin en argent, Darcy Sharpe en or à Aspen

Blouin n’a été devancée que par l’Américaine Jamie Anderson. La Japonaise Kokomo Murase a complété le podium.

Cette performance est d'autant plus surprenante que Blouin était réserviste et n'a su qu'en matinée qu'elle participait à la finale.

« J’ai me suis entraînée toute la semaine, mais c’était difficile d’avoir le bon état d’esprit et de me préparer pour une compétition puisque les chances étaient plutôt minces que ça arrive, a-t-elle expliqué. J’ai seulement décidé mon programme ce matin avec l’entraîneur de l’équipe canadienne et j’ai eu un dernier entraînement pour tout mettre en place. Ç’a bien fonctionné! »

Darcy Sharpe est quant à lui monté sur la plus haute marche du podium aux X Games pour la première fois de sa carrière. Il a devancé le Norvégien Mons Roisland et l'Américain Red Gerard deux ans après avoir gagné l'argent aussi en descente acrobatique.

Mark McMorris, champion en titre, a pris le 7e rang.

Lors de l'épreuve masculine de slopestyle en ski, l'Ontarien Evan McEachran a aussi gagné l'argent.

L'Américain Colby Stevenson est monté sur la plus haute marche du podium. Le Suisse Fabrian Boesch a obtenu le bronze.

Alex Beaulieu-Marchand, de Québec, s'est contenté du 5e rang. Beaulieu-Marchand avait aussi pris le 5e rang vendredi, lors de l'épreuve de Big Air.