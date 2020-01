Justin Kripps en argent à Königssee, Kaillie Humphries s’approche du titre

Avec son coéquipier Cam Stones, Kripps a grimpé en 2e position du classement général grâce à un chrono final de 1 min 39 s 17/100, à 51 centièmes des Allemands Francesco Friedrich et Margis Thorsten. Un autre duo de l’Allemagne, composé de Nico Walther et Malte Schwenzfeier, a pris la 3e place.

Kripps, 33 ans, a maintenant 882 points cette saison, mais est toujours loin de Friedrich, meneur incontesté avec 1110 points.

C’était un troisième podium cette saison pour le bobeur canadien, qui avait conclu l’épreuve de Innsbruck à la 12e place.

Kaillie Humphries victorieuse, Christine de Bruin 4e

L’ancienne bobeuse de l’équipe canadienne Kaillie Humphries a consolidé son avance au classement général avec une victoire à la Coupe du monde de Königssee.

Humphries et sa coéquipière Sylvia Hoffman ont remporté l’épreuve de bob à deux avec un temps de 1:41,57. Elles ont devancé les Allemandes Laura et Erline Nolte (1:41,60), ainsi que Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack (1:41,66).

Il s'agissait d'une 25e victoire en Coupe du monde pour Humphries.

Kaillie Humphries (à gauche) et Sylvia Hoffmann Photo : Getty Images / Stefan Adeldberger

Les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont terminé au pied du podium, à six centièmes de la 3e place. La semaine dernière, en Autriche, le duo canadien avait également fini 4e.

Humphries, qui a quitté l’équipe canadienne en septembre dernier pour rejoindre les rangs américains, a maintenant 48 points d’avance au 1er rang du classement général. Ses trois victoires lui ont rapporté jusqu’à maintenant 1259 points. De Bruin est 4e avec 1146 points.

À lire aussi : Destination Olympiques : Une nouvelle reine du marathon et des patineurs époustouflants

Julia Taubitz remporte l'épreuve de luge à la Coupe du monde en Lettonie

L'Allemande Julia Taubitz a rattrapé son retard lors de la deuxième descente et elle a remporté l'épreuve féminine de luge de la Coupe du monde, samedi, en Lettonie.

Taubitz a fini avec un chrono cumulatif de 1:24,944 et sa victoire a resserré la lutte avec la Russe Tatyana Ivanova pour le championnat dans cette discipline.

Ivanova a obtenu la 2e place grâce à un temps de 1:25,059 et la Lettone Eliza Cauce a complété le podium pour signer son meilleur résultat de la saison.

Trinity Ellis a été la meilleure Canadienne à cet événement. Elle a affiché un temps cumulatif de 1:25,629 pour se hisser en 20e position. Sa compatriote Makena Hogdson (1:26,127) s'est contentée du 25e échelon.

Lors de l'épreuve du double masculin, les Lettons Andris Sics et Juris Sics ont mis la main sur la victoire devant leurs partisans. Leur chrono de 1:23,804 fut suffisant pour devancer les Allemands Tobias Wendl et Tobias Arlt (1:23,834) ainsi que Toni Eggert et Sascha Benecken (1:24,045).

Les Canadiens Tristan Walker et Justin Snith ont pris le 11e rang (1:24,868).