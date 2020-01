Kaillie Humphries victorieuse à Königssee, Christine de Bruin 4e

Humphries et sa coéquipière Sylvia Hoffman ont remporté l’épreuve de bob à deux avec un temps de 1 min 41 s 57/100. Elles ont devancé les Allemandes Laura et Erline Nolte (1:41,60), ainsi que Stephanie Schneider et Ann-Christin Strack (1:41,55).

Il s'agissait d'une 25e victoire en Coupe du monde pour Humphries.

Les Canadiennes Christine de Bruin et Kristen Bujnowski ont abouti au pied du podium, à six centièmes de la 3e place. La semaine dernière, en Autriche, le duo canadien avait également fini 4e.

Humphries, qui a quitté l’équipe canadienne en septembre dernier pour rejoindre les rangs américains, a maintenant 48 points d’avance au 1er rang du classement général. Ses trois victoires lui ont rapporté jusqu’à maintenant 1259 points.

De Bruin est 4e avec 1146 points.