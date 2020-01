Internationaux d’Australie : Nadal a rendez-vous avec Kyrgios en 8es

Le no 1 mondial, Rafael Nadal, s'est qualifié pour les huitièmes de finale des Internationaux d’Australie samedi en domptant son compatriote Pablo Carreno Busta (30e) en trois manches de 6-1, 6-2 et 6-4.

« Sans aucun doute c'était mon meilleur match du tournoi jusque-là. Il y a une énorme différence entre aujourd'hui et les jours précédents. J'ai bien servi et j'ai commencé à créer des failles avec mon coup droit », s'est félicité l'Espagnol, en quête d'un 20e trophée majeur à Melbourne pour égaler le record détenu par Roger Federer.

Nadal a d'ailleurs confié avoir regardé « quasiment tout » le match de son grand rival Suisse, qui s'est terminé dans la nuit de vendredi à samedi et au terme duquel Federer a éliminé John Millman au bris d’égalité de la cinquième manche et après plus de quatre heures de match.

« J'ai fait un room service hier soir. J'ai fini de manger très tard alors j'ai décidé de rester dans la chambre. J'ai regardé des séries en alternance avec le match. Mais j'ai regardé une grande partie du match », a raconté l'Espagnol.

« Millman a fait un bon match. Roger, à mon avis, a eu des hauts et des bas mais il a commencé à serrer le jeu en 5e manche quand il a été brisé. Il a commencé à jouer très agressif », a analysé Nadal.

Et puis il y a eu la série de six points d'affilée remportée par Federer pour finalement s'imposer.

« Honnêtement, John a fait des fautes (...) Tout pouvait arriver, mais Federer est Federer », a souligné Nadal.

Pour une place en quarts de finale, il affrontera le fantasque Australien Nick Kyrgios (26e), avec lequel il n'a que très peu d'affinités.

« Quand il est prêt à jouer son meilleur tennis et qu'il joue avec passion, il fait partie des joueurs qui apportent un plus à notre circuit. Mais quand il fait ses machins, bien sûr ça ne me plaît pas », a expliqué le Majorquin.