Concours d'habiletés de la LNH : Shea Weber réussit son retour

Shea Weber a regagné son titre. Le capitaine du Canadien a remporté l’épreuve du tir le plus puissant, vendredi, au concours d’habiletés présenté à Saint Louis dans le cadre du week-end des étoiles de la LNH.

Champion trois fois de 2015 à 2017, Weber s’est imposé avec un tir à 106,5 milles à l’heure (171,4 km/h).

Alexander Ovechkin et John Carlson, des Capitals de Washington, avaient gagné les deux précédentes éditions de ce concours en l’absence de Weber. Carlson a pris le 2e rang de celui de cette année avec un tir à 104,5 milles à l’heure (168,2 km/h).

Le roi de l’épreuve du patineur le plus rapide a cédé son trône. Connor McDavid, gagnant des trois dernières éditions, s’est avoué vaincu devant Matthew Barzal, des Islanders de New York.

Barzal, auteur d’un temps de 13 s 175/1000, a tout juste devancé McDavid, dont la marque de 13,215 s lui aurait fait gagné les deux précédents concours.

Le gardien Jordan Binnington a fait plaisir à la foule déjà acquise à sa cause lorsqu’il a remporté le concours d’arrêts consécutifs.

Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, était l’homme à battre avec neuf arrêts jusqu’à ce que Binnington, dernier candidat en lice, le déloge finalement.

Le 10e tireur, Leon Draisaitl, a frappé le poteau après avoir effleuré la mitaine du gardien, qui a notamment stoppé Justin Bieber – ou plutôt Tomas Hertl, des Sharks de San José, qui s’était couvert le visage d’un masque à l’effigie du chanteur canadien.

Le défenseur Jaccob Slavin, des Hurricanes de la Caroline, a gagné l’épreuve du tir le plus précis. L’Américain, auteur de quatre buts cette saison, a touché les cinq cibles en 9,505 s.

Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, a remporté à l’arraché un nouveau concours dans le cadre duquel les joueurs devaient atteindre de grandes cibles sur la patinoire à partir d’une plateforme installée dans les gradins. Kane a battu Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, en prolongation.

Deux hockeyeuses, Marie-Philip Poulin et Hilary Knight, ont participé à cette épreuve inédite. Poulin et Knight venaient de prendre part à un match à trois contre trois entre les joueuses canadiennes et américaines.

Le Canada s’est imposé par la marque de 2-1 avec des buts de Rebecca Johnston et Mélodie Daoust. Knight a répliqué en milieu de deuxième période pour les Américaines.