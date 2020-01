La société Lassonde ne commanditera plus le Marathon international de Montréal

Dans un communiqué, Lassonde dénonce « un nombre important de défaillances » qu’elle a observé dans l’organisation du marathon au cours des dernières années.

L’événement s’est conclu de manière tragique en 2019 avec la mort d’un coureur de 24 ans, Patrick Neely, à environ deux kilomètres de l’arrivée du demi-marathon.

« Lassonde a, à maintes reprises, rencontré les organisateurs et dirigeants du Marathon international de Montréal afin de s’assurer que chaque édition soit à la hauteur des normes de l’industrie pour un événement de cette envergure et conforme à son entente de commandite, explique l’entreprise. À la grande déception de Lassonde, les défaillances ont perduré au cours des dernières éditions, incluant les malheureux incidents survenus en 2019. »

L’organisation du marathon a été la cible de nombreuses critiques au cours des derniers mois. La course de 2019 s’est amorcée avec 50 minutes de retard à cause d’un manque d’effectifs pour sécuriser le parcours, lui-même mis à mal en raison du choix du tracé et du chevauchement entre les parcours du marathon et du demi-marathon.

Ces incidents ont mené à la démission du directeur de course, Dominique Piché, trois jours après la dernière édition.