Jansrud remporte le super-G de Kitzbühel

Kjetil Jansrud a remporté le super-G de Kitzbühel, en Autriche, vendredi. Il a devancé l'Autrichien Matthias Mayer et le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Le meilleur Canadien a fini 24e.

Le Norvégien l'a emporté grâce à un temps imbattable de 1 min 14 s 61/100.

Mayer et Kilde ont terminé à 16 centièmes de seconde du vainqueur, avec le même chrono au centième près. Ils ont donc tous les deux pris le 2e rang.

Sous un soleil libre de tout nuage et devant un stade plein à craquer, c'est d'abord Mayer (dossard no 11) qui a pris l'avance, puis deux dossards plus tard, Kilde, très constant cette saison, est venu égaler le temps de Mayer.

Jansrud a ensuite repoussé ses deux adversaires par 16 centièmes de seconde.

Il s'agit du premier succès de Jansrud à Kitzbühel en super-G et de sa 13e victoire en Coupe du monde dans cette spécialité, soit le troisième total derrière son compatriote Aksel Lund Svindal (17), retraité depuis 2019, et le légendaire Autrichien Hermann Maier (24).

Il avait gagné la descente de Kitzbühel en 2015 sur la célèbre Streif.

À noter la 7e place du Suisse Beat Feuz, favori pour remporter la descente samedi.

James Crawford a été le meilleur Canadien avec une 24e place en 1:16,34. Brodie Seger (1:16,60) a fini 31e et Jeffrey Read (1:18,05) s'est classé 46e.

Sam Mulligan et Cameron Alexander n'ont pas conclu le parcours.

Avec sa 2e place du super-G, Kilde s'est emparé de la 2e place du classement général devant le Français Alexis Pinturault, qui a fini 9e, et qu'il devance désormais de 29 points.