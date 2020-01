Raonic élimine Tsitsipas à Melbourne, Federer de justesse

Milos Raonic a causé la surprise du jour en éliminant le 6e joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, en trois manches de 7-5, 6-4 et 7-6 (7/2) au troisième tour des Internationaux d'Australie, vendredi, à Melbourne.

Auteur de 19 as et de 55 coups gagnants, le Canadien (35e) n'a laissé aucune chance au demi-finaliste en 2019, qui n'a eu aucune balle de bris dans le match.

« Ce match a été incroyable, a réagi Raonic après la rencontre. Je suis content de la façon dont les choses se sont déroulées. J'aime beaucoup l'énergie qui se dégage de ce terrain. Je suis heureux d'être en forme et de pouvoir bien jouer. Je suis vraiment content de cette victoire. »

Le Grec de 21 ans, vainqueur des finales de l'ATP à Londres à la fin de l'année dernière, avait bénéficié du forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber (79e) pour atteindre directement le troisième tour. Il était a priori plus frais que Raonic.

Mais...

« C'est difficile. Il frappe en coup droit des quatre coins du court, et vous ne savez vraiment pas où vous devez vous placer, a expliqué Tsitsipas.

« Il est tellement rapide qu'il tourne autour de son coup droit et son service est l'un des meilleurs du circuit, a concédé le Grec. Je me suis senti un peu stupide. J'étais lent, je n'avais pas d'anticipation. »

Milos Raonic, ancien no 3 en 2016, année de sa demi-finale aux Internationaux d'Australie et de sa finale à Wimbledon, affrontera le Croate Marin Cilic (39e) en huitièmes de finale.

« J'ai toujours réussi à mettre tous les morceaux du puzzle en place ici, surtout si j'arrive à bien m'entraîner, explique Raonic.

« Quand j'ai le temps de me concentrer sur mon corps, sans avoir à me promener de tournoi en tournoi, quand je peux m'entraîner correctement, j'arrive à jouer à un niveau présentable dont je peux être fier, affirme-t-il sur le site de l'ATP:. Après, il faut se battre sur le terrain, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. »

Federer de justesse

Roger Federer a été poussé dans ses retranchements par John Millman, au terme d'un match marathon qui s'est terminé en faveur du Suisse 6-4, 6-7 (2/7), 4-6, 6-4 et 7-6 (10/8).

Federer avait réussi à prendre l'avance deux manches à une, mais l'Australien a gagné la quatrième.

Au terme d'une manche décisive accrochée, le vétéran de 38 ans a été mené 4-8 dans le dernier bris d'égalité. À deux points de la défaite, il a enchaîné six points pour conclure la partie.

Federer l'a emporté après 4 h 3 min d'efforts pour passer en huitièmes de finale. Il affrontera le Hongrois Marton Fucsovics, 67e mondial, le tombeur de Denis Shapovalov au premier tour.

Millman avait déjà battu Federer en 2018 au troisième tour des Internationaux des États-Unis.

