Le tir de Shea Weber en vedette au concours d'habiletés de la LNH

Le défenseur Shea Weber du Canadien de Montréal sera l’un des six participants au concours du tir le plus puissant lors des compétitions d’habiletés dans le cadre du week-end du match des étoiles, vendredi, à Saint Louis.

Des cinq autres joueurs inscrits, quatre sont des défenseurs. Il s’agit de Mark Giordano, des Flames de Calgary, Seth Jones, des Blue Jackets de Columbus, Victor Hedman, du Lightning de Tampa Bay, et John Carlson, des Capitals de Washington. Le seul attaquant est Elias Pettersson, des Canucks de Vancouver.

Carlson est le champion en titre, lui qui avait succédé à son coéquipier Alex Ovechkin.

Weber, seul représentant du Canadien à Saint Louis en fin de semaine, tentera de remporter ce concours pour la quatrième fois de sa carrière, mais pour une première fois depuis 2017. Il en est également sorti victorieux en 2015 et 2016.

Le concours du patineur le plus rapide réunira huit joueurs, soit Mathew Barzal, des Islanders de New York, Anthony Duclair, des Sénateurs d’Ottawa, Jack Eichel, des Sabres de Buffalo, Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, Travis Konecny, des Flyers de Philadelphie, Chris Kreider, des Rangers de New York, Nathan MacKinnon, de l’Avalanche du Colorado, ainsi que Connor McDavid, vainqueur de chacune des trois dernières éditions.

Huit gardiens doivent également participer au concours qui leur est réservé et dont l’objectif est de réaliser le plus grand nombre d’arrêts consécutifs.

Il s’agit de Frederik Andersen, des Maple Leafs de Toronto, Jordan Binnington, des Blues de Saint Louis, Connor Hellebuyck, des Jets de Winnipeg, Braden Holtby, des Capitals de Washington, Tristan Jarry, des Penguins de Pittsburgh, Jacob Markstrom, des Canucks de Vancouver, David Rittich, des Flames de Calgary, et Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay.

Henrik Lundqvist, des Rangers de New York, et Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, ont été les deux vainqueurs de la compétition depuis son ajout au programme.

Le Québécois Jonathan Huberdeau, des Panthers de la Floride, sera l’un des huit patineurs à prendre part au concours du tir le plus précis.

Tyler Bertuzzi, des Red Wings de Détroit, Leon Draisaitl, des Oilers d’Edmonton, Tomas Hertl, des Sharks de San José, Nico Hischier, des Devils du New Jersey, Alex Pietrangelo, des Blues de Saint Louis, et Jaccob Slavin, des Hurricanes de la Caroline, seront les autres.

Un nouveau concours, également axé sur la précision des tirs, mais dans des conditions complètement différentes, a été ajouté au menu cette année.

Ce volet réunira Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, Mitch Marner, des Maple Leafs de Toronto, Ryan O’Reilly et David Perron, des Blues de Saint Louis, David Pastrnak, des Bruins de Boston, Brady Tkachuk, des Sénateurs d’Ottawa et son frère aîné Matthew, des Flames de Calgary, de même que Tyler Seguin, des Stars de Dallas.

Ces huit joueurs de la LNH seront aussi accompagnés de deux hockeyeuses féminines, une du Canada et une des États-Unis, qui seront sélectionnées par le public dans les réseaux sociaux.