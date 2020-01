Ashleigh Barty accède aux huitièmes devant les siens en Australie

La no 1 mondiale Ashleigh Barty a remporté le premier billet pour les huitièmes de finale des Internationaux d’Australie, vendredi, à Melbourne, en battant presque sans trembler la Kazakhe Elena Rybakina en deux manches de 6-3 et 6-2.

Devant son public, Barty a eu du mal à se mettre en route et a cédé son service dès le premier jeu de la rencontre, ce qui a mis en confiance son adversaire classée 26e.

Mais celle-ci n’a pas tenu longtemps : à 1-2, Barty s’est remise dans le sens de la marche pour enchaîner quatre jeux victorieux qui lui ont donné l’avantage 5-2. Elle a eu une balle de manche lors du jeu de service de Rybakina, mais elle n’a conclu le premier acte que quelques points plus tard, sur son service.

La seconde manche a été à sens unique.

Au prochain tour, l’Australienne de 23 ans affrontera l’Américaine Alison Riske (19e) ou l’Allemande Julia Görges (39e), sa partenaire de double en Australie.

Depuis le début janvier, Barty a perdu au premier tour à Brisbane avant de remporter le titre à Adélaïde.

Elle avait atteint les quarts de finale l'an dernier à Melbourne, son meilleur résultat en tournoi du grand chelem jusque-là, avant de décrocher le titre à Roland-Garros au début juin et de devenir no 1 mondiale deux semaines plus tard.