Biathlon : un Français dédie son podium à son père disparu au Lac-Saint-Jean

Fabien Claude a fini 3e de cette course remportée par le Norvégien Johannes Boe. Son frère Émilien participait aussi à l'épreuve et a conclu au 32e rang.

Il a dédié sa performance à son père.

« Je suis hyper satisfait de ma course, a-t-il raconté en zone mixte, rapporte le quotidien français L'Équipe. J’avais beaucoup de choses dans ma tête depuis hier soir. On a décidé de prendre le départ et je suis content de lui rendre hommage de cette façon. »

C’est un tragique accident pour mon père au Canada, je n’ai pas le goût de m’étendre là-dessus. Aujourd’hui, ce podium, il est pour lui. Je suis sûr qu’il est fier de nous. Fabien Claude, biathlonien français

« C’était important pour nous [de prendre le départ], ça nous tenait à cœur. Le but, ce n’était pas forcément le résultat. C’était de rendre un dernier hommage et de faire au mieux possible », a dit pour sa part son frère Émilien.

« Je suis fier de Fabien et fier de l'équipe, a commenté au micro de L'Équipe Martin Fourcade, 2e de la course. On avait à coeur de faire ça pour lui, pour sa famille. Des fois, [une course], c'est beaucoup plus que du sport. »

Boe, le grand retour

Le vainqueur avait pris un congé de paternité d'un mois et avait fait l'impasse sur les deux dernières étapes.

Johannes Boe Photo : Getty Images / Richard Bord

Malgré sa pause, il a très vite retrouvé ses bonnes habitudes pour enregistrer sa sixième victoire de la saison en huit courses. C'est la 44e de sa carrière en Coupe du monde.

Auteur d'un sans-faute à la carabine (20 cibles sur 20), le biathlonien de 26 ans a brisé la série de victoires de Fourcade, qui s'est adjugé les quatre épreuves disputées depuis le début de l'année sans son grand rival.

Le Français a été lui aussi irréprochable au tir. Et après une chute juste après son deuxième passage sur le pas de tir, il a terminé à 11,4 secondes de Boe.

Martin Fourcade conserve la tête du classement général.