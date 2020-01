Des débuts aussi attendus que fracassants pour Zion Williamson dans la NBA

La Nouvelle-Orléans s'est inclinée à domicile face à San Antonio 121 à 117, mais les partisans des Pelicans arboraient un grand sourire après la défaite de leur équipe fétiche.

Ils ont assisté aux grands débuts en NBA de celui qui est présenté comme le nouveau LeBron James, qui affole les réseaux sociaux avec ses dunks spectaculaires et qui pourrait conduire La Nouvelle-Orléans vers d'insoupçonnés sommets.

Williamson, premier choix du repêchage 2019 après une seule saison dans les rangs de l'Université Duke, a dû ronger son frein pendant trois mois, le temps que son ménisque du genou droit, opéré le 21 octobre dernier, le laisse en paix.

L'ailier fort de 19 ans a attendu le début du deuxième quart pour marquer son premier panier, mais Williamson s'est surtout enflammé durant le quatrième quart en marquant 17 points consécutifs en moins de quatre minutes, avant que son entraîneur ne le rappelle sur le banc sur les conseils de son équipe médicale.

« Il n'était pas content », a avoué l'entraîneur-chef des Pelicans, Alvin Gentry.

« Ce qu'on a vu ce mercredi soir n'est qu'un aperçu de ce qu'il peut faire une fois qu'il aura pris ses marques », a poursuivi Gentry.

Williamson ne digérait toujours pas d'avoir suivi la fin du match depuis le banc des remplaçants. « J'ai 19 ans, je ne pense pas à ma longévité, mais à gagner ce match », a-t-il asséné.

Au final, ses statistiques sont impressionnantes : 22 points, 7 rebonds, 3 passes décisives et un 100 % à trois points (4 sur 4), du jamais-vu dans l'histoire de la NBA pour le premier match d'une recrue.

« Après le premier 3 points, je me suis dit "bien". Puis après le deuxième, je me me suis dit : "Le jeune, tu as pratiqué". Et après le troisième et ensuite, l'énergie était juste folle », a raconté son coéquipier, le garde Jrue Holiday.

« Quand vous ne pouvez pas trop bouger et faire des mouvements athlétiques pendant un moment, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de pratiquer des tirs en suspension. Alors, je pense que c'en est le résultat », a expliqué Williamson.

Il reste 37 matchs à la saison des Pelicans, 12es dans l'Ouest, mais à seulement trois victoires du 8e et dernier rang qui donne accès aux séries éliminatoires.