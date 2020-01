Le coup double de Richie Porte au Tour Down Under

L'Australien Richie Porte (Trek) a remporté jeudi en solitaire la troisième étape du Tour Down Under, et s'est emparé de la tête du classement général.

Au terme des 131 km reliant Unley à Paracombe, dans le sud de l'île-continent, le coureur de 34 ans a profité des 1700 mètres de l'ascension finale pour se détacher.

Porte s'est imposé avec cinq secondes d'avance sur son compatriote Rob Power (Sunweb) et le Britannique Simon Yates (Mitchelton-Scott).

« Je me sentais bien au pied de l'ascension, et j'ai creusé un petit trou », a commenté le vainqueur du Tour Down Under 2017.

« C'est juste dommage qu'il y ait eu un tel vent de face dans le final, car on aurait pu faire vraiment mal » à la concurrence, a-t-il ajouté.

Le Montréalais James Piccoli (Israel Start-Up Nation) a fini 43e, son coéquipier Guillaume Boivin 134e.

Boivin s'est illustré dans les sprints intermédiaires, en prenant le deuxième rang du premier au 84e km, et en gagnant le second au 95e km.

Au classement général, Porte détrône Caleb Ewan (Lotto), vainqueur mercredi de la deuxième étape. Il devance le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton-Scott) de 6 secondes et Rob Power de 9 secondes.

Vendredi, la quatrième des six étapes de l'épreuve australienne mènera le peloton de Norwood à Murray Bridge, toujours en Australie-méridionale, sur une distance de 153 km.

Résultats de la troisième étape:

1. Richie Porte (AUS/TRE) les 131 km en 3 h 14 min 09 sec

2. Rob Power (AUS/SUN) à 5 secondes

3. Simon Yates (GBR/MIT) m.t.

4. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

5. Diego Ulissi (ITA/UAE) m.t.

6. Daryl Impey (RSA/MIY) m.t.

7. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

8. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

9. George Bennett NZL/JUM) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) à 13 secondes

43. James Piccoli (CAN/Israel Start-Up Nation) à 46 secondes

134. Guillaume Boivin (CAN/Israel Start-Up Nation) à 10:01

Classement général après la troisième étape:

1. Richie Porte (AUS/TRE) 10 h 10 min 24 sec

2. Daryl Impey (RSA/MIT) à 6 secondes

3. Rob Power (AUS/SUN) à 9 secondes

4. Simon Yates (GBR/MIT) à 11 secondes

5. George Bennett NZL/JUM) à 14 secondes

6. Diego Ulissi (ITA/UAE) à 15 secondes

7. Simon Geschke (GER/CCC) m.t.

8. Rohan Dennis (AUS/INE) m.t.

9. Dylan van Baarle (NED/INE) m.t.

10. Lucas Hamilton (AUS/MIT) à 23 secondes