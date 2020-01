Rafael Nadal s'ajuste et passe à Melbourne

Rafael Nadal a battu l'Argentin Federico Delbonis (76e au classement ATP) en trois manches de 6-3, 7-6 (7/4) et 6-1 en 2 heures 30 minutes.

L'Espagnol de 33 ans, no 1 mondial, a souffert dans la deuxième manche, avant de retrouver ses repères dans la suivante.

« Je jouais pour la première fois en soirée, et c'était plus frais et plus lent, a constaté Nadal. J'ai raté pas mal d'occasions sur les balles de bris.

« J'ai été plus relâché et plus agressif dans la troisième manche, et j'ai trouvé le moyen de gagner », a-t-il expliqué.

Finaliste à Melbourne l'année dernière et titré en 2009, Nadal affrontera samedi son compatriote Pablo Carreno (30e au monde) pour une place en huitièmes de finale.

Le fantasque Nick Kyrgios (26e au classement mondial) a réussi à conserver son calme face au Français Gilles Simon (61e) et s'est imposé 6-2, 6-4, 4-6, 7-5, jeudi au deuxième tour.

Largement dominé dans les deux premières manches, Simon a failli rendre fou son adversaire en l'empêchant de mettre du rythme dans la balle.

« J'aurais pu me perdre dans des coins très, très sombres, mais j'ai réussi à en revenir », a commenté l'Australien.

Il affrontera le Russe Karen Khachanov (17e) pour une place en huitièmes de finale.

Daniil Medvedev, 4e au monde et finaliste des Internationaux des États-Unis en septembre 2019, a écarté le qualifié espagnol Pedro Martinez (168e) en trois manches de 7-5, 6-1 et 6-3.

Il a tenu à insister que ce match avait été compliqué, « en particulier dans la première manche ».

« Il a moins d'expérience que moi, alors même quand il était en feu en première manche, je savais que je devais m'accrocher et être présent tout au long du match », a analysé le Russe de 21 ans.

De son côté, Dominic Thiem, 5e à l'ATP, a lâché deux manches jeudi au deuxième tour, mais s'est ressaisi pour écarter l'Australien Alex Bolt (140e) en cinq manches de 6-2, 5-7, 6-7 (5/7), 6-1, 6-2.

L'étonnant Australien s'est montré à la hauteur en remportant les manches 2 et 3, lui qui avait bénéficié d'une invitation pour intégrer le tableau principal.

Dos au mur, Thiem, âgé de 26 ans, a alors haussé son niveau de jeu pour s'imposer en 3 heures 22 minutes de jeu.

Au prochain tour, l'Autrichien affrontera l'Américain Taylor Fritz (34e).

