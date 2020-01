Sans complexe, Karolina Pliskova file au troisième tour à Melbourne

L'entrée en scène de Pliskova mardi n'avait pas été bien plus compliquée. Elle s'était débarrassée de la Française Kristina Mladenovic en 84 minutes, ne lui cédant que six jeux (6-1 et 7-5).

Pliskova ne s'est encore pas éternisée au Rod Laver Arena. Elle a fermé les livres en 86 minutes sur le court central à la suite d'une performance de huit as contre deux doubles fautes et quatre bris de service en huit occasions.

L'ancienne première raquette mondiale, désormais deuxième derrière l'Australienne Ashleigh Barty, vise un premier titre du grand chelem à l'âge de 27 ans. Elle avait atteint les demi-finales en 2019, après des participations aux quarts de finale lors des deux années précédentes.

Pliskova sera confrontée au troisième tour à la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (no 30) ou à l'Américaine Taylor Townsend.

La Suisse Belinda Bencic (no 6) s'est quant à elle imposée en deux manches identiques de 7-5 contre la Lettone Jelena Ostapenko, tandis que la Croate Donna Vekic (no 19) l'a emporté 6-4 et 6-2 face à la Française Alizé Cornet.

Par ailleurs, après la fumée des incendies, la pluie et le vent, c'est au tour du sable de contrarier le programme du tournoi, obligeant les organisateurs à repousser le début des matchs sur les courts extérieurs salis par une poudre ocre.

Les forts vents qui ont balayé Melbourne mercredi ont en effet transporté du sable qui a été déposé par les précipitations de jeudi.