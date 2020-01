Larry Walker n'entrera pas au Temple de la renommée avec la casquette des Expos

La plaque de Larry Walker au Temple de la renommée du Baseball majeur sera ornée de la casquette des Rockies du Colorado, et non de celle des Expos de Montréal.

Walker a rencontré les dirigeants du Temple de la renommée après son élection mardi, à l'occasion de sa 10e et dernière année d'admissibilité.

Il a vu son nom être inscrit sur 304 des 397 bulletins de vote soumis par les membres de l'Association des chroniqueurs de baseball d'Amérique (BBWAA), soit 76,6 %. Afin d'être élus à Cooperstown, les joueurs doivent obtenir la faveur de 75 % des électeurs, ou 298 votes cette année.

Le voltigeur de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, a disputé 17 saisons dans les majeures avec les Expos (1989-1994), les Rockies (1995-2004) et les Cardinals de St. Louis (2004-2005). Il a maintenu une moyenne au bâton de ,313 et réussi 2160 coups sûrs, dont 417 doubles et 383 circuits, 1311 points produits, 1355 points comptés et 230 buts volés.

« Ç'a été une décision difficile à prendre, parce que je suis Canadien », a confié Walker.

Il a ajouté qu'un facteur déterminant l'avait poussé à choisir la casquette des Rockies. C'est au Colorado « que j'ai causé l'essentiel de mes dégâts », a-t-il dit.