Chris Froome reviendra à la compétition fin février dans les Émirats

Le cycliste britannique, quatre fois vainqueur du Tour de France, n'a plus couru depuis sa chute survenue lors de la reconnaissance du contre-la-montre du Dauphiné, le 12 juin 2019.

Souffrant de multiples fractures, Froome a subi plusieurs interventions chirurgicales. Il est réapparu sur un vélo, à l'automne, lors d'une course de démonstration au Japon.

« Je suis vraiment ravi de reprendre la course à l'UAE Tour. Je viens de terminer un bon bloc d'entraînement aux Canaries, et j'ai hâte de passer à la prochaine étape de ma récupération et de retrouver toute ma force », a expliqué le Britannique qui s'est fixé pour but le Tour de France en juillet.

Les organisateurs de l'UAE Tour, né en 2019 de la fusion entre le Tour de Dubaï et le Tour d'Abou Dhabi, ont confirmé également la participation de l'Espagnol Alejandro Valverde, champion du monde en 2018, du Slovène Tadej Pogacar, troisième de la Vuelta en 2019, et de l'Australien Rohan Dennis, champion du monde en titre du contre-la-montre.

Un plateau fourni de sprinters (Ewan, Gaviria, Groenewegen, Ackermann, Démare, Cavendish) est également annoncé.

Le Tour d'Abou Dhabi (UAE Tour) est la seule épreuve de première division (WorldTour) organisée au Moyen-Orient.

Le Slovène Primoz Roglic l'avait emporté en 2019 devant Valverde et le Français David Gaudu. Longue de sept étapes, la course partira de l'archipel de Marjan Island pour se conclure à Abou Dhabi.