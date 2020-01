Milos Raonic au troisième tour à Melbourne, tout comme Roger Federer

Roger Federer, 3e du monde, s'est qualifié mercredi pour le troisième tour des Internationaux d'Australie. Milos Raonic a aussi gagné, et il aura un gros test à passer au prochain tour.

Le Canadien, 35e à l'ATP, a encore une fois gagné en trois manches, cette fois contre le Chilien Cristian Garin, 36e au classement mondial, 6-3, 6-4 et 6-2.

C'est la première fois que les joueurs s'affrontaient. Raonic a réussi 19 as.

Même s'il n'a réussi à passer que 53 % de ses premières balles, l'Ontarien a remporté 92 % des échanges qui ont suivi. Il a aussi converti les quatre balles de bris qu'il a obtenues.

La 32e tête de série passe au troisième tour et aura toute une mission à remplir. Il affrontera le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e du monde.

Le Grec sera frais pour son match, car il est passé au troisième tour sans jouer, après le forfait de l'Allemand Philipp Kohlschreiber.

Federer tranquille

De son côté, Roger Federer a été sans pitié pour le Serbe Filip Krajinovic (41e). Il l'a écarté 6-1, 6-4 et 6-1.

« C'est un très bon début de saison, a dit le Suisse de 38 ans. Je suis très détendu en dehors des terrains, et j'ai beaucoup travaillé à l'intersaison. Ça paie. »

Federer jouait son deuxième match de l'année, et il n'a été légèrement menacé qu'en deuxième manche lorsqu'il a perdu son service. Mais il a brisé son adversaire dans la foulée et a bouclé le match sans le moindre accroc.

Federer a été sans pitié pour le Serbe, affaibli par une douleur au coude droit et fatigué par son début de tournoi.

Les conditions météorologiques de lundi n'ont pas aidé le Serbe, qui a dû jouer son match de premier tour mardi, et qui a mis près de quatre heures pour se qualifier en cinq manches avant de rejouer dans la foulée sans journée de repos.

Au prochain tour, le Suisse retrouvera l'Australien John Millman (47e), qui l'avait battu en huitièmes de finale des Internationaux des États-Unis en 2018.

Djokovic sans forcer

Novak Djokovic, no 2 à l'ATP, a balayé le Japonais Tatsuma Ito (146e) en trois manches de 6-1, 6-4 et 6-2 et s'est ainsi qualifié en 1 h 35 min pour le troisième tour.

« Les conditions étaient difficiles avec le vent. Il faut accepter de devoir se battre contre les éléments. Je l'ai accepté, j'ai très bien joué au début du match, a expliqué le Serbe, en soulignant que son adversaire avait su élever son niveau et le gêner en deuxième manche en jouant à plat.

« Mon service m'a beaucoup aidé », a-t-il affirmé. Il a en effet réussi 16 as et a remporté 93 % des points joués après sa première balle.

« Mon service a très bien fonctionné dans mes deux premiers tours, a constaté Djokovic. Je l'ai travaillé à l'intersaison. C'est l'un de mes objectifs à l'entraînement : rechercher un moyen de gagner des points facilement. »

Il affrontera un autre Japonais, Yoshihito Nishioka (71e), pour une place en huitièmes de finale.

« Je joue tous les Japonais du tableau », a-t-il dit en plaisantant. Il a souligné que son prochain adversaire, gaucher, était l'un des joueurs les plus rapides du circuit.

