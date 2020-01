Naomi Osaka avance au troisième tour à Melbourne

Osaka s'est imposée 6-2 et 6-4, un pointage identique à celui enregistré lors de son premier match, en 1 h 20 min sur le court Margaret Court.

La gagnante a toutefois craint pendant un moment de se faire embarquer dans une troisième et ultime manche, après avoir perdu son service à deux reprises durant le second engagement.

« Ce que j'ai fait de mieux aujourd'hui? C'est de gagner le match », analyse la troisième tête de série, plutôt mécontente du jeu qu'elle a produit malgré sa victoire.

Et le fait de défendre son titre à Melbourne ne change rien pour elle, si ce n'est que « les filles veulent me battre encore plus qu'avant », a-t-elle souligné.

La quatrième joueuse mondiale affrontera l'Américaine Cori « Coco » Gauff, 67e, ou la Roumaine Sorana Cirstea, 74e, vendredi pour une place en huitièmes de finale.

Il n'y a plus aucune Canadienne en lice aux Internationaux d'Australie. Seule représentante de l'unifolié inscrite au tableau principal, Leylah Annie Fernandez a rendu les armes mardi après son duel du premier tour.

D'autres détails à venir.