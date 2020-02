Ovechkin battra-t-il le record de buts de Gretzky? Ses chances sont bonnes

Alexander Ovechkin vient d'atteindre le cap des 700 buts dans la Ligue nationale de hockey (LNH) . Il lui en manque donc moins de 200 pour battre le record de 894 réalisé par Wayne Gretzky. Et ses chances d'y parvenir semblent plutôt bonnes.

À son arrivée dans la LNH, en 2005-2006, l'attaquant des Capitals de Washington a eu un impact immédiat avec 52 buts. Seuls Teemu Selanne (76) et Mike Bossy (53) ont fait mieux à leur saison recrue.

Depuis, le fulgurant attaquant russe a ajouté sept saisons de plus de 50 buts, dont une de 65 en 2007-2008.

Après cinq saisons, il avait fait scintiller la lumière rouge 269 fois en 396 matchs.

Son 500e but, le célèbre numéro 8 l’a marqué à son 801e match en 2016. Seuls Wayne Gretzky (575), Mario Lemieux (605), Mike Bossy (647) et Brett Hull (693) y sont parvenus plus rapidement.

Pour atteindre les 700 buts, Ovechkin aura eu besoin de 1144 matchs, 13 de moins que Hull. Il n'y a que Gretzky (886) qui a fait mieux.

Wayne Gretzky Photo : Getty Images / Robert Laberge/Allsport

À un rythme soutenu

Ovechkin a jusqu'ici maintenu un rythme de production élevé tout au long de sa carrière.

Il a atteint les 100 buts à son 167e match dans la LNH. Il n’a ensuite mis que 133 matchs de plus pour atteindre le plateau des 200. Son rythme le plus lent pour une tranche de 100 filets est survenu entre ses 500e et 600e buts.

Et à 34 ans, Ovechkin ne ralentit pas. Il a enregistré 42 buts en 60 matchs jusqu’ici en 2019-2020 et se dirige vers une neuvième saison de 50 buts ou plus.

L'ère Gretzky c. l'ère Ovechkin

Pendant les 13 premières saisons du Russe dans la LNH, les équipes ont marqué en moyenne 229 buts par saison. Entre les saisons 1979-1980 et 1991-1992, soit les 13 premières campagnes de la carrière de Gretzky, cette moyenne s'élevait à 301 buts.

Wayne Gretzky a connu sa saison la plus prolifique en 1981-1982 avec 92 buts et 212 points Photo : Getty Images / Bruce Bennett

Il se marquait donc 31 % plus de buts à l’ère de Gretzky, avec des gardiens moins efficaces techniquement, qu’à celle d’Ovechkin. S’il avait joué à la même époque que le 99, la vedette des Capitals de Washington aurait peut-être marqué 200 buts de plus et déjà passé le cap des 900 buts pour s’installer au premier rang de tous les temps.

Il a encore du temps pour y parvenir. S’il compte encore 30 buts pendant les six prochaines saisons, Alexander Ovechkin dépassera le total de 894 buts de Wayne Gretzky en 2026.

Pronostic réaliste

Wayne Gretzky n'a pas réussi de saison de 30 buts après 33 ans. Ovechkin pourra-t-il demeurer productif de 34 à 39 ans? S'il s'inspire de Brett Hull, il a de bonnes chances d'atteindre son objectif. Dans cette tranche d'âge, Hull a récolté 187 buts.

Brett Hull a réussi une saison de 37 buts avec les Red Wings en 2002-2003, à l'âge de 38 ans Photo : Getty Images

D'ailleurs, à l'instar de « Golden Brett », le franc-tireur de Moscou continuera de faire de l'avantage numérique sa meilleure source. Ovechkin est au troisième rang de l'histoire de cette spécialité, avec 259 filets, et rejoindra probablement Hull (265) dès cette année. Et le premier rang détenu par Dave Andreychuk (274) sera à sa portée lors de la saison 2020-2021.

Avec sa santé et sa constitution, Ovechkin parviendra peut-être à devenir le premier compteur de 900 buts, comme il n’a raté que 31 matchs depuis le début de son impressionnante carrière, dont à peine 17 en raison de blessures.