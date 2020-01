Le Canada choisit ses 20 joueuses pour le tournoi de qualification olympique de la CONCACAF

La liste officielle de l'équipe nationale compte désormais 20 joueuses (nombre limite permis au tournoi). Jenna Hellstrom et Olivia Smith agiront comme remplaçantes.

Le Canada est huitième au classement mondial en soccer féminin.

L'équipe s'entraîne au Texas, à Austin, jusqu'au 27 janvier.

Son premier match du tournoi est prévu le 29 janvier à Edinbourg contre l'équipe de Saint-Christophe-et-Niévès (pays des Caraïbes), ou St.Kitts and Nevis en anglais , classée 127e au monde.

Le tournoi de qualification mettra aux prises huit pays, dans des joutes disputées au Texas et en Californie.

Le Canada affrontera ensuite la Jamaïque le 1er février et le Mexique le 4 février au sein du Groupe B.

Les deux équipes de tête du groupe passeront en demi-finale de la CONCACAF contre les deux meilleures équipes du Groupe A (Panama, États-Unis, Haïti et Costa Rica).

Les deux pays qui remporteront leur match de demi-finale, le 7 février à Carson en Californie, recevront leur billet pour les Jeux olympiques de 2020, à Tokyo. Il n’existera aucun autre moyen d’y parvenir.

À un but du record

La capitaine Christine Sinclair n'a plus qu'un but à marquer pour rejoindre l'Américaine Abby Wambach, qui a marqué le nombre record de 184 buts dans sa carrière.

Christine Sinclair à un but du record d'Abby Wambach Photo : bongarts/getty images / Vaughn Ridley

Sinclair, âgée de 36 ans, a marqué 10 de ses buts en Coupe du monde (cinq éditions) et 11 aux Jeux olympiques (trois éditions).

« Les joueuses et tous ceux qui entourent l’équipe sont impatients de démarrer cette saison et cette campagne de qualification, a expliqué Kenneth Heiner-Møller.

« Le rendez-vous olympique n’est que dans quelques mois, et nous désirons offrir une grosse performance au Japon. D’abord, nous devons nous qualifier, et pour ce faire, nous devons nous concentrer sur les trois prochaines semaines et les matchs que nous devons réaliser pour y parvenir. »

L'équipe canadienne a atteint les huitièmes de finale à la Coupe du Monde de 2019, en France.

Depuis, le Canada a utilisé 27 joueuses dans quatre matchs internationaux disputés au Japon et en Chine.

Le Canada s'est qualifié trois fois pour les Jeux olympiques par l’entremise du tournoi de qualification olympique de la CONCACAF, battant le Mexique (2008, 2012) et le Costa Rica (2016).

Le Canada a atteint les quarts de finale des Jeux de 2008 (Pékin) avant de remporter deux médailles de bronze, en 2012 (Londres) et en 2016 (Rio).

L'équipe canadienne médaillée de bronze aux Jeux olympiques de 2012 Photo : Getty Images / Khaled Desouki

Les 20 joueuses faisaient partie de l’équipe qui a disputé la Coupe du Monde de 2019, et 16 d'entre elles ont fait partie de l’équipe médaillée de bronze des Jeux olympiques de 2016.

Christine Sinclair, Sophie Schmidt et Desiree Scott avaient participé aux Jeux de 2012.

Parmi les joueuses vedettes de retour au sein du groupe, il y a la joueuse canadienne de l’année 2019 Ashley Lawrence et la gardienne Stephanie Labbé.

Le groupe canadien comprend aussi les gardiennes Kailen Sheridan et Sabrina D’Angelo, les arrières centrales Kadeisha Buchanan, Shelina Zadorsky, et Rebecca Quinn, les arrières Allysha Chapman et Jayde Riviere, les milieux de terrain Gabrielle Carle, Jessie Fleming et Julia Grosso, et les attaquantes Janine Beckie, Jordyn Huitema, Adriana Leon, Nichelle Prince et Deanne Rose.

À noter que Adriana Leon, Jordyn Huitema, Julia Grosso et Jayde Riviere disputeront pour la première fois le tournoi de qualification olympique de la CONCACAF.

Liste des joueuses de l'équipe canadienne de soccer: