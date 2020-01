Raonic au second tour en Australie

Il s’agissait d’un premier succès depuis la fin octobre, au premier tour du Masters de Paris.

L’Ontarien, 32e tête de série à Melbourne, a éliminé l'Italien Lorenzo Giustino, 150e mondial, en trois manches de 6-2, 6-1 et 6-3 en 1 h 27 min.

Raonic n’a foulé le court no 19 que quelques minutes mardi, le temps de compléter son match amorcé la veille et interrompu à 5-2 dans la troisième manche en raison de la pluie.

Demi-finaliste en 2016, Raonic a frappé 40 coups gagnants contre 11 seulement pour son rival, en plus de réussir 9 as et d’inscrire 89 % de points sur sa première balle.

Blessé au dos en seconde moitié de 2019, Raonic a glissé au 35e rang à l’ATP.

Giustino, lui, faisait ses débuts dans un tournoi du grand chelem, appelé à remplacer le Moldave Radu Albot, blessé.

« J'ai joué un match assez propre, compte tenu du fait que je n'ai pas joué beaucoup récemment. J'ai été efficace. Tout ça est positif. Je vais pouvoir construire là-dessus », a dit Raonic.

Au prochain tour, Raonic affrontera le Chilien Cristian Garin.

Plus tard mardi, le Québécois Félix Auger-Aliassime (no 20) se mesurera au Letton Ernests Gulbis, issu des qualifications, tandis que le Britanno-Colombien Vasek Pospisil affrontera le géant croate Ivo Karlovic.

Le favori Rafael Nadal sera également en action pour conclure le programme de jour au Rod Laver Arena contre le Bolivien Hugo Dellien.

