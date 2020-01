Jeux olympiques de la jeunesse : une première médaille d'or canadienne

Andrew Longino décroche la médaille d'or aux Jeux olympiques de la jeunesse

Longino a récolté une note finale de 94 de la part des juges. Il a ainsi aisément devancé l’Américain Hunter Carey (86) et le Néo-Zélandais Luca Harrington (80,66).

Le jeune Albertain originaire de Calgary s'est laissé inspiré par la musique d'Elton John avant de s'élancer sur la piste.

« J'écoute habituellement du rap avant mes descentes. Mais à bord de l'avion vers la Suisse, j'ai regardé le film Rocket Man. Ça m'a vraiment remonté. J'aime vraiment Elton John maintenant. Je me sens comme Rocket Man au décollage. C'est ma nouvelle chanson préférée. Elle m'a vraiment allumé », a déclaré Longino, évidemment très heureux après sa victoire.

« C'est formidable. Je suis tellement reconnaissant d'avoir vécu cette expérience aux Jeux. La victoire est une prime fabuleuse. Je suis très heureux de représenter mon pays », a-t-il ajouté.

Un autre Canadien, Steven Kahnert (65,66), a terminé 8e parmi les 10 concurrents inscrits à la finale.

Deuxième médaille pour Brearley

L’Ontarien de 16 ans Liam Brearley a mis la main sur la médaille de bronze de l’épreuve de surf des neiges présentée sur cette même demi-lune.

Déjà lauréat d’une médaille d’argent lundi en slopestyle, Brearley (82) a complété le podium derrière les Japonais Ruka (97,33) et Kaishu Hirano (95,66).

« Je me suis présenté aujourd'hui en n'ayant rien à perdre. Je n'étais pas nerveux. J'ai même intégré deux nouvelles figures pendant la compétition et tout a fonctionné pour moi, a raconté le double médaillé.

« Ça représente beaucoup pour moi d'avoir récolté cette médaille devant mes parents et mes amis. Pour la suite des choses, je vais me concentrer sur les Coupes du monde et les compétitions nationales », a conclu le jeune homme.

Du coup, le total de médailles du Canada pour ces Jeux est à présent de 6 médailles (1 d'or, 2 d'argent, 3 de bronze).

Hockey masculin : le Canada vaincu en demi-finales

La journée s’est mal terminée pour la sélection canadienne, vaincue 2-1 en demi-finales par les États-Unis.

Nate Danielson a été l’unique buteur canadien. Le gardien trifluvien Vincent Filion a repoussé 23 des 25 rondelles dirigées vers lui.

L'entraîneur-chef Gordie Dwyer, ancien choix de sixième tour du Canadien de Montréal en 1998, est satisfait de l'effort déployé par ses jeunes protégés.

« Ce n'est pas le résultat que nous voulions, mais notre groupe a joué en équipe aujourd'hui. Nous avons poursuivi la rondelle sans relâche. Je suis très fier de notre jeune équipe et des progrès réalisés en si peu de temps. Nous allons continuer à faire les bonnes choses et à respecter notre plan de match. »

L'équipe canadienne de hockey doit tourner la page

À la suite de ce revers, le Canada disputera un dernier match pour la médaille de bronze, mercredi, contre la Finlande.

Les Américains affronteront les Russes, vainqueurs 10-1 des Finlandais, dans un duel pour l’or.

Du côté féminin, les Japonaises ont causé la surprise en remportant la médaille d'or. Elles ont battu les Suédoises 4-1.

Plus tôt, la Slovaquie a eu raison de la Suisse 2-1 pour mettre la main sur la médaille de bronze.

Enfin, au curling, l’équipe de double mixte Canada/Hongrie a vaincu le duo Chine/Turquie 7 à 4 pour accéder au tour suivant.