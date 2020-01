[BALADO] Tellement hockey : un peu de positif pour le Canadien

Le Canadien part pour une semaine de vacances sur une note positive après avoir battu les Golden Knights en prolongation, et signé une quatrième victoire en cinq matchs. Et plusieurs blessés pourraient bientôt revenir au jeu. Martin Leclerc et Alexandre Coupal en discutent dans le 64e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.