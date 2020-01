Un 1000e point pour Patrick Kane et les Blackhawks renversent les Jets

Patrick Kane a atteint le plateau des 1000 points dans la LNH lorsqu'il a obtenu une mention d'aide sur le but de Brandon Saad en troisième période et les Blackhawks de Chicago ont battu les Jets de Winnipeg 5-2, dimanche soir.

Kane est devenu le 90e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre ce plateau, alors qu'il restait 5:46 à écouler. L'attaquant a remis le disque depuis l'arrière du but à Ryan Carpenter au cercle droit des mises en jeu. Carpenter a par la suite repéré Saad, laissé seul sur le flanc gauche. Saad a déjoué Connor Hellebuyck (28 arrêts) après qu'il eut tenté de bloquer le tir à l'aide d'une glissade latérale.

Âgé de 31 ans, Kane a reçu une ovation bien sentie des 21 487 partisans présents à Chicago et a été félicité par ses coéquipiers. L'attaquant a ainsi prolongé à 10 sa série de matchs avec au moins un point.

Alex Nylander et Erik Gustafsson ont récolté un but et une mention d'assistance pour les Blackhawks, qui sont de retour dans la course pour les séries éliminatoires dans l'Association de l'Ouest. La formation de Chicago présente un dossier de 11-4-0 à ses 15 dernières rencontres.

Robin Lehner a pour sa part bloqué 36 tirs pour les locaux.

Mark Scheifele et Patrik Laine ont fait bouger les cordages chez les Jets, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs.