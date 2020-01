Naomi Osaka et Serena Williams réussissent leur entrée à Melbourne

Au deuxième tour, la 4e joueuse mondiale affrontera la Chinoise Saisai Zheng (42e).

Osaka n'a pas exercé une écrasante domination, cédant notamment son service dans la seconde manche et commettant de nombreuses fautes directes (28 au total contre 13 pour Bouzkova), mais elle a néanmoins écarté son adversaire de 21 ans sans avoir besoin de trop s'employer.

Après la perte de son service en 2e manche, menée 4-2, Osaka a haussé son niveau et aligné quatre jeux d'affilée pour s'imposer en 1h20.

Le duel a été brièvement interrompu au début de la seconde manche lorsqu'Osaka a brisé la boucle qui tient la lanière au centre du filet d'un service puissant... mais très bas.

Serena Williams décisive

Serena Williams, 9e mondiale, a bien entamé sa quête d'un 24e titre du grand chelem en écartant la Russe Anastasia Potapova (90e) 6-0, 6-3 en 58 minutes.

« J'ai bien commencé, mais elle s'est bien battue », a commenté tout sourire l'Américaine de 38 ans.

Après avoir survolé la première manche en 19 minutes, Serena Williams a commis plus d'erreurs dans la seconde (13 fautes directes contre 3 dans la première manche), et a même cédé sa mise en jeu pour être menée 2-1. Mais elle a immédiatement repris le bris et s'est imposée sans se faire peur.

La cadette des sœurs Williams avait renoué avec la victoire le 12 janvier à Auckland, où elle avait remporté sous les yeux de sa fille son premier tournoi depuis la naissance d'Olympia en septembre 2017.

« Elle ne s'en rend pas compte, tout ce qui compte pour elle c'est la pâte à modeler. Je lui dis pourtant que je suis quelqu'un! », a confié Serena Williams dans un éclat de rire.

