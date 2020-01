Les Chiefs et Laurent Duvernay-Tardif au Super Bowl

Duvernay-Tardif sera le deuxième Québécois à fouler le terrain au Super Bowl, après Jean-Philippe Darche (Seahawks, 2006). Samuel Giguère (Colts, 2010), David Foucault (Panthers, 2016) et Deitan Dubuc (Panthers, 2004) étaient sur l'équipe d'entraînement de leur formation lorsqu'ils ont atteint le match ultime.

« Ça fait six ans que, chaque matin, je me lève en essayant de tout donner pour être le meilleur athlète possible, le meilleur étudiant possible, et aujourd’hui, c’est un rêve qui se réalise de pouvoir aller chercher ce titre-là, le plus gros événement sportif au monde. Je remercie tout le monde, à Montréal, au Québec, au Canada pour leur soutien. D’avoir leur vague d’énergie dans les bons et les moins bons moments. Merci tout le monde! », a lancé le Québécois après la rencontre à RDS.

C’est un sentiment incroyable, mon plus beau moment à vie! Laurent Duvernay-Tardif

Les Chiefs affronteront le gagnant du duel entre les Packers de Green Bay et les 49ers de San Francisco au Super Bowl LIV, qui se tiendra le 2 février, à Miami.

« On a des partisans incroyables qui nous soutiennent. Regarde le stade en ce moment, c'est incroyable, a poursuivi Duvernay-Tardif. On leur doit ça pour tout leur soutien à travers les années. On leur doit d’avoir tout donné sur le terrain. On va au Super Bowl maintenant pour gagner le titre! »

Comme lors de la finale de division face aux Texans de Houston, les Chiefs ont connu un lent début de match. Les Titans en ont profité pour prendre une avance de 10-0. Le demi offensif étoile Derrick Henry a notamment inscrit un touché sur une course de quatre verges.

Le receveur des Chiefs Tyreek Hill a réduit l'écart à 10-7 en acceptant une courte remise de Patrick Mahomes avant de traverser les huit verges qui le séparaient de la zone des buts.

Le quart des Chiefs Patrick Mahomes a réussi une course spectaculaire de 27 verges pour le touché en toute fin de première demie. Photo : Getty Images / Tom Pennington

Le quart-arrière vedette a ensuite pris les choses en main. Mahomes a donné le ton à la remontée des siens avec une superbe course de 27 verges pour donner une avance de 21-17 aux Chiefs avant la mi-temps.

« On est reconnus pour être une bonne équipe dans des situations de moins de deux minutes quand il n’y a pas de caucus, on est capable de traverser le terrain et d’aller marquer un touché. Pat (Mahomes) a démontré son leadership et il est allé le marquer lui-même. C’est le genre de situation qui fait vraiment mal à la défense adverse », a encore raconté Duvernay-Tardif.

Mahomes a ajouté deux passes de touché à sa fiche pour permettre à son équipe de distancer les Titans au troisième quart. Le joueur le plus utile en 2018 a complété 23 de ses 35 passes pour des gains totaux de 294 verges et 3 touchés.

De l’autre côté du terrain, le quart Ryan Tannehill a réussi 21 de ses 31 tentatives de passes. L’athlète de 31 ans a récolté 209 verges par la voie des airs et 2 touchés.

Kansas City en sera à sa troisième participation. Au premier Super Bowl de l'histoire en 1967, les Chiefs s'étaient inclinés devant les Packers de Green Bay. Trois ans plus tard, ils avaient pris leur revanche en battant les Vikings du Minnesota pour mettre la main sur leur premier et seul trophée Vince-Lombardi.