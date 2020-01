Destination Olympiques : Une nouvelle reine du marathon et des patineurs époustouflants

Le tour de force de Malindi Elmore

Malindi Elmore a pulvérisé le record canadien du marathon féminin, dimanche à Houston, et est à toutes fins pratiques assurée de participer aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Elmore, qui est originaire de Kelowna, en Colombie-Britannique, a inscrit un temps de 2 h 24 min 50 s. Elle a effacé par plus de deux minutes la marque de 2:26,56, qui appartenait à Rachel Cliff depuis mars 2019.

La coureuse de 39 ans sera à Tokyo à moins qu’une autre athlète canadienne batte son record d’ici le départ de l’équipe, en mai. Si Elmore mérite son billet pour la capitale japonaise, il s'agira d'un retour aux JO après une absence de 16 ans.

Par ailleurs, une autre marque nationale en athlétisme a été battue. La Britanno-Colombienne Natasha Wodak est devenue la première coureuse au pays à conclure le demi-marathon sous la barre des 1:10.

Elle a enregistré un chrono de 1:09,41 pour déloger Cliff (1:10,06), également détentrice du record canadien sur 21,1 km avant dimanche.

Piper Gilles et Paul Poirier goûtent – enfin – au titre national

Après avoir passé près de huit ans dans l’ombre des champions olympiques Tessa Virtue et Scott Moir, les Ontariens Piper Gilles et Paul Poirier ont finalement connu leur heure de gloire aux Championnats canadiens.

Avec un total de 225,62 points après le programme long, Gilles et Poirier ont devancé deux équipes québécoises, celles de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (198,92) et de Carolane Soucisse et Shane Firus (190,29).

Depuis 2013, Gilles et Poirer avaient terminé cinq fois en 2e place, derrière soit Virtue et Moir (huit fois champions canadiens) ou Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (trois fois titrés).

Patinage Canada a annoncé dimanche que Gilles et Poirier seraient de la délégation canadienne aux prochains Championnats du monde, mais a choisi d'attendre jusqu'en février avant d'annoncer la composition complète de l'équipe.

Piper Gilles et Paul Poirier ont remporté un premier titre national en danse. Photo : La Presse canadienne / Hans Deryk

Le Canada fait le plein de médailles en ski cross et acrobatique

Le Canada a connu une journée faste à la Coupe du monde de ski cross de Nakiska avec une récolte de trois médailles, samedi, en Alberta.

Les Canadiens Reece Howden et Kevin Drury ont réussi un doublé chez les hommes, tandis que la Québécoise Brittany Phelan a décroché l’argent dans l’épreuve féminine.

En slopestyle, la skieuse acrobatique de 18 ans Elena Gaskell est montée sur la troisième marche du podium à la Coupe du monde de Seiser Alm, samedi, en Italie.

Étienne Geoffrey-Gagnon, un skieur originaire de Whitehorse au Yukon, a également bien fait avec une 6e position.

Un début de saison éclatant pour Sébastien Toutant

Le champion olympique du grand saut (big air), Sébastien Toutant, a lancé sa saison avec une victoire convaincante en slopestyle à la Coupe du monde de Laax, en Suisse.

Les choses auraient pu être bien différentes pour le Québécois. Toutant a chuté à l’entraînement plus tôt le matin et a bien failli ne pas être en mesure de participer à la finale. Ébranlé, il a quand même eu le feu vert des médecins.

En finale, le planchiste de 27 ans a récolté un total de 87,25 points. Il a devancé les Américains Redmond Gerard (85,45) et Justus Henkes (82,33).

« J’ai décidé de faire la première descente et si je ne me sentais pas bien, j’allais arrêter, mais ç’a super bien été », a raconté Toutant après son couronnement.

Les bobeurs canadiens ratent le podium de justesse

L'équipage canadien composé de la pilote Christine de Bruin et de la freineuse Kristen Bujnowski a terminé au pied du podium à l'issue des deux manches de l'épreuve biplace à la Coupe du monde d'Igls en Autriche.

L'Américaine Kaillie Humphries a fini au 3e rang avec sa coéquipière Sylvia Hoffmann. C'était le 51e podium de Humphries en Coupe du monde.

La Canadienne Christine de Bruin a terminé sur le podium pour la première fois de sa carrière en Coupe du monde. Photo : Associated Press / Kerstin Joensson

Pour la deuxième fois en deux semaines sur le circuit de la Coupe du monde, le pilote canadien Justin Kripps a pris le 5e rang en bobsleigh à quatre.

À Innsbruck, en Autriche, le quatuor de l’unifolié a conclu l’épreuve avec un temps de 1:42,57, à 69 centièmes de l’équipe allemande de Friedrich Francesco.

Kripps et ses coéquipiers Cameron Stones, Benjamin Coakwell et Ryan Sommer, se trouvent toujours au 3e rang du classement cumulatif avec 672 points.

Le Canada remporte ses premières médailles aux JO de la jeunesse

La délégation a profité de la 10e journée d’activités aux Jeux olympiques de la jeunessepour récolter ses premières médailles de la compétition.

Les lugeuses Caitlin Nash et Natalie Corless, qui avaient écrit une page d’histoire en décembre dernier en devenant la première équipe toute féminine à prendre part à l'épreuve en double à la Coupe du monde, ont offert un premier podium à leur pays en début de journée.

Le duo de l’unifolié a récolté l’argent dans l’épreuve à deux avec un temps de 1:52,709.

Médaille d'argent pour les Canadiennes Natalie Corless et Caitlin Nash en luge biplace aux Jeux olympiques de la jeunesse Photo : ois/thomas lovelock / Thomas Lovelock

C’est à la Québécoise Florence Brunelle qu’est revenu l’honneur de remporter une première médaille canadienne individuelle. La patineuse de 16 ans est montée sur la troisième marche du podium lors de l’épreuve du 1000 m.

Les Jeux olympiques de la jeunesse se déroulent à Lausanne jusqu’au 22 janvier. Quelque 1900 athlètes de plus de 80 pays sont en Suisse. Ils participent à 81 finales dans 16 disciplines sportives.