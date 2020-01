Eckhoff et Fourcade poursuivent leur domination en biathlon à Ruhpolding

Eckhoff a confirmé sa mainmise sur le circuit avec une sixième victoire dans les huit dernières courses. C'était la 12e victoire de sa carrière en Coupe du monde.

Sur un parcours très lent en raison de la neige lourde qui tombait en début d'épreuve, la Norvégienne (29 ans) a été impressionnante sur les skis et au tir (19 cibles atteintes sur 20). Elle a devancé de 46,3 secondes la Slovaque Paulina Fialkova et de 55,1 secondes la Suédoise Hanna Oeberg.

« Ce n'était pas facile, car il y avait vraiment beaucoup de neige sur le parcours, et je skiais devant tout le monde, a fait remarquer Eckhoff. J'ai dû rester concentrée. »

« À la fin de l'épreuve, la foule m'a transportée jusqu'à l'arrivée, et je ne suis pas habituée à ça »,a -t-elle dit en riant.

La Canadienne Emma Lunder a fini 35e (3 cibles manquées).

Fourcade continue sur sa lancée

Chez les hommes, le Français Martin Fourcade a remporté l'épreuve de poursuite de 12,5 km, dimanche.

C'était sa quatrième victoire d'affilée. Il a fait un sans faute (20 sur 20) au tir et a devancé son compatriote Quentin Fillon-Maillet de 17,6 secondes et le Norvégien Vetle Christiansen de 46 secondes.

Invaincu en 2020, le Français âgé de 31 ans consolide ainsi sa première place au classement général de la Coupe du monde.

Le cinq fois champion olympique est intouchable depuis le début de l'année en l'absence de son grand rival Johannes Boe, en congé de paternité.

Jules Burnotte a été le meilleur Canadien. Il a raté cinq cibles et a fini 47e. Les frères Gow, Christian et Scott, ont fini 49e et 50e respectivement.