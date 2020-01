Patrick Kane inscrit son 999e point, les Blackhawks dominent les Maple Leafs

Jonathan Toews a récolté deux buts et deux mentions d'aide, Patrick Kane a mis la table pour récolter le 999e point de sa carrière et les Blackhawks de Chicago ont écrasé les Maple Leafs de Toronto 6-2, samedi.

Dominik Kubalik a fait bouger les cordages à deux reprises en plus de récolter une mention d'assistance pour les Blackhawks (23-20-6), alors que Drake Caggiula a obtenu un but et une aide, et Erik Gustafsson a récolté deux aides. Le gardien chicagolais Corey Crawford a quant à lui réalisé 31 arrêts

William Nylander et Alexander Kerfoot ont répliqué pour les Maple Leafs (25-17-7), qui ont amorcé leur long congé de neuf jours en dehors du portrait des séries éliminatoires.

Frederik Andersen a alloué six buts en 34 lancers.

Les Leafs présentent un rendement de 1-3-2 à leurs six derniers affrontements.