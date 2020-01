Piper Gilles et Paul Poirier champions canadiens

Avec un total de 225,62 points après le programme long, Gilles et Poirier ont devancé deux équipes québécoises, celles de Marjorie Lajoie et Zachary Lagha (198,92) et de Carolane Soucisse et Shane Firus (190,29).

Lajoie et Lagha sont champions du monde junior en titre.

Depuis 2013, Gilles et Poirer avaient terminé cinq fois en deuxième place, derrière soit Tessa Virtue et Scott Moir (huit fois champions canadiens) ou Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (trois fois titrés).

Plus de détails à venir.