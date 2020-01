Federica Brignone et Petra Vlhova gagnent ex aequo le slalom géant de Sestrières

La skieuse italienne et sa rivale slovaque ont enregistré le même chrono au centième de seconde près, en 2 min 21 s 15/100 (temps cumulé des deux manches).

L'Américaine Mikaela Shiffrin a failli faire elle aussi le même chrono. Elle a terminé au troisième rang, à un petit centième du duo de tête.

Shiffrin est toujours à la recherche de sa première victoire en 2020.

La trois fois gagnante du classement général de la Coupe du Monde continue à collectionner les podiums après sa troisième place à Flachau et sa deuxième place à Zagreb, à chaque fois en slalom, mais son compteur de victoires reste bloqué à 64 depuis le slalom de Lienz fin décembre.

Surtout, cela fait trois courses d'affilée que Shiffrin voit Vlhova la devancer et confirmer sa très grande forme actuelle.

Samedi, sur la piste olympique des Jeux de 2006, la Slovaque a réussi deux manches très solides (deuxième chrono de la première, troisième de la seconde) pour aller chercher sa 13e victoire en Coupe du Monde, sa quatrième en un mois.

« Je suis super contente de cette victoire. C'est ma première en géant cette saison. Quand je suis arrivée en bas, et que j'ai vu un centième d'avance sur Shiffrin, j'étais trop heureuse. C'est peu, mais ça suffit pour gagner », a réagi Vlhova.

De son côté, Brignone a été impressionnante lors de la première manche dont elle a signé le meilleur temps, mais a été en retrait dans la deuxième manche, avec le cinquième chrono.

« J'ai réussi à rester lucide. Quand j'ai vu que j'étais première, j'ai explosé de joie. Puis j'ai vu que c'était dans le même temps que Vlhova, mais ça me va très bien comme ça », a raconté l'Italienne, qui a remporté elle aussi sa 13e victoire en Coupe du monde.

Les trois skieuses du podium se retrouvent aussi au classement général de la Coupe du Monde, avec Shiffrin toujours nettement en tête, devant Vlhova et Brignone.

Gagnon n'est pas très technique

La Québécoise Marie-Michèle Gagnon s'est contentée du 44e rang de la première manche, et ne s'est pas qualifiée pour le deuxième réservée au top 30.

Gagnon a terminé à 3,31 secondes du premier rang de la manche initiale.

« Cette épreuve n’a jamais été ma force, a-t-elle admis.

« En plus, c’est toujours très glacé à Sestrières et, en faisant le ski libre sur la piste hier (vendredi), je savais déjà à quoi m’attendre », a-t-elle expliqué.

Gagnon mettra l’accent sur ses épreuves de prédilection, soit la descente, le super-géant et le combiné, d'ici la fin de la saison.

« C’était probablement ma dernière chance de faire du slalom géant cette année. Ça me prendrait beaucoup d’entraînement sur la glace pour obtenir de meilleures performances, et je préfère me concentrer sur les épreuves de vitesse où je suis plus à l’aise », a-t-elle conclu.

La skieuse de 30 ans disputera le slalom géant en parallèle. Sa compatriote Laurence St-Germain est également inscrite.