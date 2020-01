Christine de Bruin au pied du podium à Igls, Kaillie Humphries troisième

L'équipage canadien composé de la pilote Christine de Bruin et de la freineuse Kristen Bujnowski a terminé au pied du podium à l'issue des deux manches de l'épreuve biplace à Igls, samedi.

Le duo canadien a terminé quatrième avec un temps cumulé de 1 min 47 s 60/100, à 26 centièmes de seconde du bobsleigh gagnant, et à 4 centièmes de la troisième place du podium.

La compétition a été dominée par l'Allemagne, qui a raflé les deux premières places.

L'Américaine Kaillie Humphries a fini au troisième rang avec sa coéquipière Sylvia Hoffmann.

Deux autres équipages canadiens participaient à l'épreuve: Cynthia Appiah et Dawn Richardson Wilson ont terminé 10e et Melissa Lotholz et Janine McCue ont fini 15e.