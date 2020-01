« Je suis très contente d'avoir pu gagner aujourd'hui (samedi), a réagi la joueuse québécoise. C'était une joueuse très difficile à affronter, a-t-elle expliqué, comme celle du tour précédent d'ailleurs. Mais je suis contente d'avoir pu m'ajuster pour remporter la victoire. »

Fernandez a vaincu l'Américaine Danielle Lao en deux manches chaudement disputées de 7-5 au troisième tour des qualifications. Le duel a duré 2 heures 10 minutes.

« Je suis vraiment enthousiasmée de pouvoir entrer dans le tableau principal, c'est très spécial pour moi. J'y pensais cet hiver, c'était un de mes objectifs de pouvoir me qualifier pour le tableau principal d'un grand chelem. Je suis content d'atteindre cet objectif cette année, et j'espère entrer dans le top 100. »

Leylah Annie Fernandez Photo : Société Radio-Canada

« C'était une bonne semaine pour moi, a-t-elle admis. Aujourd'hui (samedi), je prends ça relax, et demain, je recommence à travailler pour le premier tour. Je ne suis pas fatiguée physiquement, je suis surtout impatiente de commencer le tournoi. Je jouerai peut-être lundi ou mardi. »

« Il faut que je prenne ça un match à a fois, comme j'ai fait cette semaine, explique-t-elle. Je ne pensais pas que c'était juste des qualifications, chaque match est important. J'espère que la semaine prochaine, la victoire sera de mon côté, je croise les doigts. »

« Le niveau senior est très différent du niveau junior. Les balles vont plus vite, et sont plus lourdes. Je suis contente de voir que je m'adapte bien, et j'espère de faire aussi bien la semaine prochaine.

« Je sais que les bourses aussi sont plus grosses, fait-elle remarquer en riant, mais je n'y pense pas. »