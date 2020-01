Ashleigh Barty prête pour Melbourne, après sa victoire à Adélaïde

L'Australienne, no 1 au classement mondial, l'a emporté en deux manches de 6-2 et 7-5 sur Yastremska, no 24 au classement WTA.

Éliminée il y a une semaine à son premier match du tournoi de Brisbane, Barty, âgée de 23 ans, a décroché à Adélaïde le huitième titre de sa carrière.

« C'est agréable d'avoir fait bouger les choses cette semaine, j'ai hâte de jouer à Melbourne la semaine prochaine, a réagi Barty, la première Australienne à remporter un tournoi dans son pays depuis Jarmila Wolfe à Hobart en 2011.

« Je me suis amusée pendant toute la semaine ici, a ajouté Barty, qui a remporté la première manche en ne laissant à son adversaire que deux points sur son service.

Malgré un petit relâchement en début de seconde manche, l'Australienne est repartie de l'avant pour réussir à battre Yastremska pour la deuxième fois en deux confrontations, après sa victoire sur l'Ukrainienne au printemps dernier à Miami.

Asleigh Barty avait atteint les quarts de finale des Internationaux d'Australie en 2019.

Chez les messieurs, le Russe Andrey Rublev a remporté le titre du tournoi ATP 250, grâce à une victoire éclair sur l'Américain Lloyd Harris en finale, 6-3, 6-0 en moins d'une heure.

C'est le quatrième titre de Rublev, âgé de 22 ans, no 18 mondial, qui avait déjà remporté le tournoi de Doha il y a une semaine.

Issu des qualifications, Lloyd Harris, également âgé de 22 ans, 91e au classement ATP, disputait lui une première finale sur le circuit.