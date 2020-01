Auger-Aliassime s’arrête en demi-finale à Adélaïde

Le Québécois (no 2), 22e joueur mondial, s’est incliné en trois manches de 6-7 (5/7) et 7-6 (9/7) et 4-6 devant le Russe Andrey Rublev (no 3) au bout de 2 h 59 min de jeu.

La rencontre s’est jouée à peu de choses. Les deux jeunes loups ont compilé des statistiques similaires dans presque toutes les facettes du jeu.

Auger-Aliassime a sauvé deux balles de manche dans la seconde. Et il a bondi en avant 3-0 dans la troisième grâce à un premier bris de service contre le 18e joueur mondial. Il en a notamment profité pour porter son total d’as à 18. Pour le match, il en a enregistré 19 contre 6.

Rublev n’a toutefois pas baissé les bras et, contre toute attente, est revenu pour faire 3-3. Il a d'ailleurs gagné six des sept derniers jeux pour atteindre la finale.

Auger-Aliassime a maintenant perdu ses deux affrontements face à Rublev chez les professionnels.

En finale, le Russe affrontera le Sud-Africain Llyod Harris, 91e joueur mondial. Ce dernier a eu raison de l’Américain Tommy Paul, classé 90e, en trois manches de 6-4, 7-6 (7/3) et 6-3.