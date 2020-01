Déjà une victoire pour Peter DeBoer avec Vegas

Vegas mettait ainsi fin à une série de quatre revers et reprenait temporairement la troisième place de la Division pacifique.

Les Golden Knights en ont surpris plusieurs cette semaine en congédiant Gérard Gallant, qui avait mené l’équipe à la finale de la Coupe Stanley lors de sa saison inaugurale, il y a moins de deux ans.

L’attaquant des Knights Mark Stone disputait un premier match à Ottawa depuis qu’il a été échangé. La foule lui a réservé un bel accueil et il a célébré son retour avec un but et une passe.