L'Impact se rapproche de Soccer Québec

Le Bleu-blanc-noir fait l'acquisition des droits commerciaux et marketing de la fédération québécoise jusqu'à la Coupe du monde de la FIFA en 2026.

Les deux parties souhaitent s'unir afin de promouvoir et soutenir la croissance continue du soccer dans la province.

« Il y a 170 000 jeunes qui jouent au soccer au Québec en plus des 20 000 entraîneurs. Ce sont des gens avec qui l'on veut parler maintenant. Si on peut les amener ici au stade Saputo et les rapprocher de nos joueurs, c'est quelque chose qu'on va faire », a expliqué le président de l'Impact, Kevin Gilmore.

« On a une multitude d'événements à travers la province, maintenant c'est l'Impact et nous qui en feront la promotion. On peut se permettre de faire rêver des jeunes à travers cette entente-là avec une présence plus accrue de l'Impact à ces événements », a de son côté mentionné le directeur général de Soccer Québec, Mathieu Chamberland.

Dans le cadre de ce partenariat, l'Académie de l'Impact poursuivra la détection du talent lors des principaux événements de soccer à travers la province.