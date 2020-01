Qualifications olympiques : mode d'emploi pour les équipes canadiennes

Le Canada a déjà qualifié six équipes pour les Jeux olympiques de Tokyo, en rugby à 7 (hommes et femmes), en volleyball (H), en hockey sur gazon (H), en water-polo (F) et en softball (F). C'est déjà plus qu'aux Jeux de Rio en 2016. Et sept autres équipes pourraient s'ajouter à la liste dans les prochains mois. Survol.