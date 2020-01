[EN DIRECT] Le Canada ajoute deux médailles aux JO de la jeunesse

La délégation canadienne a gagné lundi ses troisième et quatrième médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse, à Lausanne, en Suisse. Liam Brearley a décroché l'argent en surf des neiges et Florence Brunelle le bronze en patinage de vitesse sur courte piste.

Brearley a obtenu une note de 85,33 points à sa première descente en slopestyle. Ses deux essais suivants lui ont valu des scores de 64 et de 39.

Seul l'Américain Dusty Henricksen (96,33) l'a dépassé au classement à l'issue des trois manches. Le Suisse Nick Puenter (66,33) a complété le trio de tête. Les Canadiens Liam Gill (23,33) et William Buffey, qui ne s'est pas élancé en finale, ont terminé 11e et 12e.

Liam Brearley décroche l'argent en surf des neiges

« Je suis fier d’avoir réussi une descente sous pression. C’est un moment important dans ma carrière », a dit Brearly.

Son épreuve a été reportée à lundi à cause de la météo. Si elle avait été tenue à la date prévue, dimanche, les membres de sa famille n'auraient pas pu la vivre sur place, parce que leur vol a été retardé de deux jours à cause de la météo à Montréal et à Toronto.

« Ma famille a failli ne pas pouvoir assister à la compétition, mais elle y était et ç’a fait une grande différence. C’était un avantage », a ajouté l'Ontarien de 16 ans.

Encore Florence Brunelle!

La Québécoise Florence Brunelle décroche la médaille de bronze au 500 m

Florence Brunelle a quant à elle profité d'une disqualification au 500 m pour se hisser du pied du podium à la troisième marche, alors que la Chinoise Zhang Chutong a effectué le chemin inverse.

Il s'agit d'une seconde médaille pour la Québécoise aux JOJ, également décorée du bronze au 1000 m.

Elle a cette fois-ci parcouru la distance en 45 s 314/1000, un retard de 79 millièmes de seconde sur la Néerlandaise Michelle Velzeboer (45,235 s). La Sud-Coréenne Seo Whi-min s'est imposée avec un temps de 43,483 s.

« C’est une course où plein de choses sont arrivées, a confié Brunelle. C’était inattendu. La course a beaucoup bougé, il y a eu plusieurs contacts. »

Florence Brunelle s'était dit qu'elle participait aux Jeux de la jeunesse pour « prendre de l'expérience ». Avec deux médailles, elle a largement dépassé ses attentes.

« Je suis vraiment fière de moi. Je suis très contente des résultats, et j’ai hâte de participer aux mondiaux juniors », a-t-elle dit.

