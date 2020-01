Les hockeyeurs canadiens se reprennent aux JO de la jeunesse

Les Canadiens ont signé une importante victoire à leur deuxième et dernier match de la phase préliminaire dimanche au tournoi de hockey des Jeux olympiques de la jeunesse à Lausanne, en Suisse.

Les représentants de l'unifolié ont enregistré un convaincant gain de 6-0 contre les Danois dimanche, au lendemain d'une sévère défaite de 6-2 subie face aux Russes.

Ils sont pratiquement qualifiés pour les demi-finales, à moins d'une surprise de taille lundi lorsque le Danemark et la Russie croiseront le fer.

Antonin Verreault a mené la charge dans le camp canadien avec une récolte de deux buts et une passe. Ses coéquipiers Cédrick Guindon et Matthew Savoie ont obtenu une réussite et une aide, tandis que Mats Lindgren a amassé deux mentions d'assistance.

Les deux autres buts ont été marqués par Justin Côté et Adamo Fantilli. Les Canadiens ont outrageusement dominé les Danois 44-8 au chapitre des tirs, dont 19-1 lors de la première période de jeu. Vincent Filion a défendu le filet unifolié.

La troupe de Gordie Dwyer profitera d'une journée de congé lundi et devrait renouer avec l'action en demi-finales mardi. Les médailles seront octroyées mercredi, quelques heures avant les cérémonies de clôture des Jeux olympiques de la jeunesse.

Le tournoi masculin regroupe six pays, y compris les États-Unis, la Finlande et la Suisse.