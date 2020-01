Ballou Tabla revient avec l'Impact

Ballou Tabla est de retour avec l’Impact de Montréal. L'équipe l’a acquis mercredi grâce à un transfert avec le FC Barcelone et lui a fait signer un contrat de deux ans, avec deux années d’option.

Le milieu de terrain québécois a fait ses débuts professionnels avec l'Impact en 2017. Il était alors devenu le plus jeune joueur du Bleu-blanc-noir à jouer en MLS, soit à l’âge de 17 ans et 338 jours. En 21 matchs, dont 11 titularisations, l’athlète d’origine ivoirienne avait récolté deux buts et deux passes décisives.

« Nous sommes heureux que Ballou revienne avec nous à la suite de ce transfert, a déclaré dans un communiqué le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard. Le talent de ce jeune joueur québécois n'a jamais été mis en question. C'est à lui maintenant de tout faire pour rebondir. »

Tabla a terminé la saison 2019 à Montréal à la suite d’un prêt du FC Barcelone, le 7 août dernier. Il a ensuite disputé quatre matchs en MLS, dont un comme partant.

Il s’était joint à la prestigieuse organisation catalane en janvier 2018, mais n’aura joué que pour l’équipe B. Au total, il a disputé 30 matchs, en plus de jouer un match avec les U-19 du Barça dans le championnat UEFA U-19. Il avait inscrit trois buts et deux passes décisives.

À l'hiver 2019, il avait été envoyé en prêt au Albacete Balompié, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.