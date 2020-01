La qualité de l'air complique la vie des joueurs de tennis canadiens en Australie

Depuis le début des activités en vue du premier tournoi du grand chelem de la saison, les joueurs sont victimes de la chaleur et de l'humidité accablantes, en plus des débris projetés dans l'air par les impressionnants feux de forêt qui ravagent l'Australie.

La Slovène Dalila Jakupovic a même dû abandonner en deuxième manche de son match.

L'Australien Bernard Tomic a demandé qu'on installe un ventilateur sur le terrain pendant son duel de premier tour, qui s'est soldé par une défaite.

Et la Québécoise Eugenie Bouchard a requis des traitements après la deuxième manche contre la Chinoise Xiaodi You, avant de l'emporter 4-6, 7-6 (4), 6-1 mardi.

« Je ne vous mentirai pas, les conditions ont été difficiles. Vers la fin du deuxième set, c'était difficile de respirer, et la thérapeute m'a offert quelque chose qui m'a aidée, a mentionné Bouchard, de Westmount, pendant un entretien à Melbourne. Je me suis sentie bien pendant un set et demi. Peut-être que si j'avais gagné ce match en deux sets, je n'en aurais même pas parlé. »

Les organisateurs n'ont toujours pas indiqué s'ils modifieront leur calendrier à cause des conditions environnementales.

Tennis Australia, qui chapeaute le tournoi, a mentionné que ses experts étaient présents sur le site pour assurer la sécurité des gens.

Les activités ont commencé trois heures plus tard que prévu en qualifications, mercredi, à cause de la mauvaise qualité de l'air, au moment où le thermomètre indiquait 35 degrés Celsius. Puis, en fin de journée, le jeu a été interrompu par la pluie.

Le tableau principal doit se mettre en branle lundi.

Gabriela Dabrowski parle à son entraîneur lors d'un match à Adélaïde en Australie. Photo : afp via getty images / BRENTON EDWARDS

« Nous avons entendu dire qu'une des filles (Jakupovic) s'était subitement mise à tousser et qu'elle avait dû abandonner (mardi), donc ç'a été la sonnette d'alarme, a évoqué Gabriela Dabrowski, d'Ottawa, qui fait partie du comité des joueuses de la WTA. Nous nous sommes rapidement mises à discuter. Nous avons pris part à une conférence téléphonique avec Craig Tiley [le directeur du tournoi, NDLR] afin d'avoir un portrait plus clair de la situation. »

Nous avons entendu une panoplie de symptômes, allant d'étourdissements aux maux de tête, pendant et après les matchs. Ils ont aussi ressenti des picotements aux yeux, et de la difficulté à respirer. Ce sont les principaux symptômes. Gabriella Dabrowski

Dabrowski, épargnée par ces symptômes puisqu'elle joue à Adélaïde - elle a accédé aux demi-finales du double -, a indiqué que la WTA ne pouvait rien faire pour le moment.

« Au fond, nous avons réitéré (après les matchs de mardi) que les activités ne pourront se poursuivre si les conditions atmosphériques sont aussi mauvaises. Heureusement, ils ont interrompu les matchs jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre » a-t-elle confié.

Félix Auger-Aliassime Photo : Getty Images / Bradley Kanaris

Pour sa part, le Québécois Félix Auger-Aliassime, qui se trouve aussi à Adélaïde, a disputé son premier match de simple mercredi soir. La température était fraîche et la qualité de l'air était au rendez-vous.

Il s'est souvenu d'un tournoi de la série Challenger auquel il a participé en Californie en 2017, où il a vécu des symptômes similaires dus à la fumée.

« J'imagine que les organisateurs du tournoi font de leur mieux pour les joueurs. Mais en même temps, lorsqu'une joueuse doit cesser de jouer, ça prouve le contraire. C'était triste à voir », a-t-il confié après sa victoire de 6-3 et 7-6 (7/0) contre l'Australien James Duckworth.